Carabineros desvincula a 6 funcionarios en medio de investigación reservada en Talca

Los involucrados, quienes desempeñaban funciones en una tenencia de Talca, fueron trasladados hasta la Tercera Comisaría de la capital maulina.

Carabineros de Chile informó a través de un comunicado la desvinculación de seis funcionarios de la institución , quienes pertenecían a la Tenencia Talca Oriente.

De acuerdo con la misiva, dada a conocer la tarde de este jueves, la decisión obedece a las revisiones administrativas y disciplinarias de rutina.

Luego, añadieron que fue el propio Departamento de Asuntos Internos de la institución el que inició un proceso investigativo en conjunto con el Ministerio Público.





En consecuencia, fue materializada “la detención y desvinculación de seis funcionarios de la Institución tras acreditarse su participación en hechos constitutivos de delitos“.

Aunque de momento no se ha revelado el o los delitos cometidos, todos los involucrados fueron trasladados hasta la Tercera Comisaría de la capital maulina.

Mientras la investigación se mantiene bajo reserva, los ahora excarabineros se encuentran a la espera de ser puestos a disposición del Juzgado de Garantía durante este viernes.