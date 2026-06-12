Hombre en situación de calle murió apuñalado en Ñuñoa: Hay un detenido que intentó esconderse en su domicilio

Además, el detenido tiene antecedentes penales, pero ninguna causa pendiente.

Un hombre en situación de calle murió durante la madrugada de este jueves tras ser apuñalado en la comuna de Ñuñoa.

Los hechos ocurrieron en el sector de Avenida General Bustamante con Irarrázaval y hasta el momento hay una persona detenida.





Los antecedentes del crimen

Al respecto, el oficial de ronda oriente de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros, teniente Kevin Baeza, explicó que se habría generado una riña momentos antes de la muerte.

En esa misma línea, agregó: “Este sujeto se encontraba fallecido en el lugar producto de dos heridas cortopunzantes. Una proporcionada en el tórax y la otra en el sector del cuello”.

Por otro lado, testigos en el lugar fueron claves para efectuar una detención: “Personal de la SIP de la 33ª Comisaría de Ñuñoa logra la detención de este sujeto, quien se encontraba en su domicilio, el cual fue señalado por la misma testigo”, explicó el teniente.

El detenido tendría antecedentes penales previos, pero ninguna causa pendiente y él no estaría en situación de calle como la víctima fatal.

Este individuo está detenido a la espera de la orden de Fiscalía, mientras se aclara cómo ocurrieron los hechos.