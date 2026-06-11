Hombre fue asesinado en plena vía pública en La Pintana: Recibió un disparo en la zona cervical

Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran trabajando para identificar a la víctima y a quienes resulten responsables del crimen.

Durante la madrugada de este jueves se reportó el asesinato de un hombre en plena vía pública en la comuna de La Pintana.

Los hechos ocurrieron en la calle Edith Magde Huneeus al interior de la población Santo Tomás, donde se encontró a la víctima con un impacto balístico.





Los antecedentes del asesinato en La Pintana

“Se encontró una víctima fallecida con un impacto balístico que fue el que le causó la muerte, un solo impacto balístico”, señaló el fiscal ECOH, Alberto Ríos, a Radio BioBio.

Una persona que se encontraba en el lugar habría escuchado un disparo, dando aviso a Carabineros, quienes encontraron el cuerpo de la víctima.

El Ministerio Público determinó que será la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) quienes estarán a cargo de las diligencias.

La víctima presenta el impacto balístico en la zona cervical y se está trabajando para determinar su identidad, así como también para encontrar a quienes resulten responsables.

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