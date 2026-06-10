Noche de terror para familia de Cerrillos: Prendieron fuego a frontis de la casa y dispararon 20 tiros

“Los vamos a venir a matar a todos”, relató una de las víctimas al recordar una de las amenazas que recibieron.

Una familia residente de la comuna de Cerrillos fue foco de amenazas y de un ataque que pudo haber terminado en tragedia. El martes en la noche dos hombres prendieron fuego a la reja de su casa y también dispararon hacia ella.

Sin embargo, el lunes los sujetos habían acudido al lugar en primera instancia, con la intención de encontrar a un pariente de las víctimas, con el cual no tienen contacto hace más de 25 años, ya que él se encuentra en la cárcel.

Los atacantes vertieron un líquido acelerante en la parte delantera del jardín, prendiéndole fuego a la reja perimetral. Además, dispararon una veintena de tiros en contra de la casa, lo que dañó puertas, ventanales y vehículos.

Según una víctima del ataque, uno de los hombres lanzó la siguiente amenaza: “Dile que se ponga vivo nomás, porque los vamos a venir a matar a todos “.