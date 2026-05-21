VIDEO | Funcionario PDI frustra a balazos robo de su vehículo en Cerrillos

Los antisociales rompieron el vidrio del copiloto para atacar al conductor, sin embargo, este se identificó como PDI y sacó su arma de servicio.

Tres sujetos intentaron asaltar un vehículo la tarde de este miércoles en la comuna de Cerrillos mientras esperaba en un semáforo en rojo, sin embargo, el dueño del automóvil era un funcionario de la Policía de Investigaciones quien, al verse abordado, hizo uso de su arma de servicio en dos ocasiones, hiriendo a uno de los asaltantes mientras se daban a la fuga.

Las cámaras de seguridad lograron captar el momento en que estos antisociales transitaban en busca de su víctima hasta que eligen un auto y con un elemento contundente rompen el vidrio del copiloto, haciendo que el conductor se identificara como policía y los repeliera a balazos. Hasta el momento no habría detenidos.