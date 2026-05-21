VIDEO | Conductor atropelló de forma intencional a tres personas en Valparaíso

Pese a la ausencia de una denuncia formal, el hecho podría ser investigado de oficio como un homicidio frustrado.

Durante las últimas horas se conoció el atropello intencional de tres personas en Valparaíso, lo que fue grabado por testigos.

Pese a la gravedad de los sucedido, las víctimas no constataron lesiones ni ingresaron a un centro asistencial, y hasta el momento tampoco existe una denuncia formal por el hecho.

El conductor en tanto, que circulaba en una camioneta blanca, se dio a la fuga tras el episodio.

Sobre el posible origen de este insólito hecho, testimonios difundidos en redes sociales señalan que los involucrados habrían asaltado violentamente a una joven en la vía pública previo al accionar del conductor.

Pese a la ausencia de una denuncia formal, el hecho podría ser investigado de oficio por el Ministerio Público. Además, debido a la acción del conductor, podría configurarse el delito de homicidio frustrado.