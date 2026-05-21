Detienen a adolescente sospechoso de maniatar a adulta mayor durante asalto en Peñalolén

Vecinos siguieron los movimientos del asaltante, un adolescente de 17 años, facilitando su posterior detención por personal de Carabineros.

Carabineros detuvo a un adolescente acusado de cometer un violento asalto al interior de un domicilio en la comuna de Peñalolén, donde una adulta mayor fue maniatada.

El hecho se registró la madrugada del miércoles en el Pasaje Noir, donde un individuo habría accedido a la casa escalando el cierre perimetral, sorprendiendo a una mujer de 63 años que se encontraba en el lugar. La víctima fue agredida y amarrada de sus manos mientras el antisocial registraba el domicilio para sustraer diversas especies.

Tras concretar el robo, el sujeto escapó del sector con los objetos robados. Sin embargo, vecinos advirtieron la situación y comenzaron a seguir sus movimientos, facilitando su ubicación minutos más tarde en el sector de Avenida Los Presidentes con Avenida Tobalaba.

En ese lugar, Carabineros de la SIP de la 43ª Comisaría de Peñalolén lograron interceptar y detener al presunto autor del hecho, un adolescente de 17 años que mantenía antecedentes por delitos similares.

El mayor Nicolás Sepúlveda, comisario de la 43ª Comisaría Peñalolén, señaló que tras el actuar policial, se “logra la detención de esta persona, el cual portaba todas la especies fruto de este delito“.