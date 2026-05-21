Feriado 21 de mayo: Revisa cómo funcionará el comercio este jueves
Revisa a continuación los detalles sobre el funcionamiento de los supermercados y centros comerciales más populares del país durante el feriado de este jueves 21 de mayo.
Este jueves 21 de mayo se vivirá un nuevo día feriado, en esta ocasión con motivo del Día de las Glorias Navales, fecha que muchos aprovecharán para tomarse un fin de semana largo.
Sin embargo, para muchos se mantiene la misma interrogante en cada día feriado: cómo funcionará el comercio y supermercados durante la jornada.
¿Abre el comercio el 21 de mayo?
Pese a esto, algunos establecimientos deciden modificar sus horarios de apertura y/o cierre.
A continuación te dejamos el horario de funcionamiento de hoy en los malls y supermercados más grandes de Chile:
Supermercados
- Líder, Express de Líder: Abiertos de 08:00 a las 21:30 horas.
- Superbodega Acuenta y Central Mayorista: Abiertos de 08:30 a 21:00 horas.
- Santa Isabel: Abiertos, según local, entre 9:00 y 9:30 a 21:00 horas.
- Jumbo: Abiertos de 9:00 a 21:00 horas.
- Unimarc: Depende del local, abiertos entre 8:30 y 9:00. Cierre también varía según local.
- Mayorista 10 y Alvi: Abiertos de 9:00 a 20:00 horas.
- Tottus (Falabella): Abierto de 8:30 a 21:00 horas.
Centros comerciales
- Mall Plaza: Abierto en horario normal.
- Open Plaza: Abierto en horario normal.
- Mall y Outlets Vivo: Abierto en horario normal.
- Parque Arauco y Kennedy: Abierto en horario normal.
- Alto Las Condes: Abierto en horario normal.
- Costanera Center: Abierto en horario normal.
- Casa Costanera:Abierto en horario normal.
- Mall Sport:Abierto en horario normal.
- Apumanque: Abierto de 11:00 a 20:00 horas.