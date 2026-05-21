Feriado 21 de mayo: Revisa cómo funcionará el comercio este jueves

Revisa a continuación los detalles sobre el funcionamiento de los supermercados y centros comerciales más populares del país durante el feriado de este jueves 21 de mayo.

Este jueves 21 de mayo se vivirá un nuevo día feriado, en esta ocasión con motivo del Día de las Glorias Navales, fecha que muchos aprovecharán para tomarse un fin de semana largo.

Sin embargo, para muchos se mantiene la misma interrogante en cada día feriado: cómo funcionará el comercio y supermercados durante la jornada.

¿Abre el comercio el 21 de mayo?

Para la tranquilidad de muchos, y a diferencia del 1 de mayo que es un feriado irrenunciable, este jueves corresponde a un feriado normal . Esto significa que centros comerciales, supermercados, restaurantes y otros recintos podrán funcionar con normalidad.

Pese a esto, algunos establecimientos deciden modificar sus horarios de apertura y/o cierre.

A continuación te dejamos el horario de funcionamiento de hoy en los malls y supermercados más grandes de Chile:

Supermercados

Líder, Express de Líder : Abiertos de 08:00 a las 21:30 horas.

: Abiertos de 08:00 a las 21:30 horas. Superbodega Acuenta y Central Mayorista: Abiertos de 08:30 a 21:00 horas.

Abiertos de 08:30 a 21:00 horas. Santa Isabel : Abiertos, según local, entre 9:00 y 9:30 a 21:00 horas.

: Abiertos, según local, entre 9:00 y 9:30 a 21:00 horas. Jumbo : Abiertos de 9:00 a 21:00 horas.

: Abiertos de 9:00 a 21:00 horas. Unimarc : Depende del local, abiertos entre 8:30 y 9:00. Cierre también varía según local.

: Depende del local, abiertos entre 8:30 y 9:00. Cierre también varía según local. Mayorista 10 y Alvi : Abiertos de 9:00 a 20:00 horas.

: Abiertos de 9:00 a 20:00 horas. Tottus (Falabella): Abierto de 8:30 a 21:00 horas.

Centros comerciales