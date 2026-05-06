06/ 05/ 2026 22:18

Niños y adolescentes no tienen lugar para jugar: Más de mil canchas en Santiago están deterioradas

Las multicanchas son de los bienes más valorados por niños y adolescentes que ven en el deporte una herramienta contra la adversidad. Más de mil están en completo abandono en la Región Metropolitana. Peñalolén, Puente Alto, La Florida, San Bernardo, Maipú y La Pintana son las comunas con más recintos en mal estado. CHV Noticias recorrió Santiago, encontrándose con canchas sin pasto, sin rejas, usadas como estacionamiento y tomadas por la delincuencia. Y lo peor, improvisados aros de básquetbol con basureros. El Reportaje es de Felipe Robledo y María Fernanda Gándara.