“El trabajo de dos años”: Recuperan discos duros de fotógrafo mexicano robados Valparaíso

A través de un video en Instagram, el influencer contó que llegó al país luego de recorrer Latinoamérica en automóvil desde México, y estando en la zona porteña le rompieron el vidrio del auto para robar sus herramientas de trabajo.

Carabineros del OS9 informó la recuperación de discos duros pertenecientes a Patricio Ramírez, fotógrafo e influencer mexicano, que fue víctima de robo mientras se encontraba de paso por Valparaíso.

Durante aquel paseo, el turista sufrió la sustracción de diversos equipos desde el interior de su vehículo, los cuales reportó a través de sus redes sociales.

Entre las especies robadas había computadores, cámaras fotográficas y discos duros con registros audiovisuales y material personal, todo avaluado en millones de pesos.

A través de redes sociales, Ramírez compartió un video junto a personal policial agradeciendo públicamente la labor, puesto que en los discos duros encontrados tenía “dos años de trabajo“, documentando Latinoamérica.





Encuentran discos duros de influencer mexicano robados en Valparaíso

Producto de las diligencias investigativas, personal especializado del OS9 concretó este viernes la detención de un adolescente de 16 años por el delito de receptación, además de recuperar los discos duros sustraídos.

“Al momento de la entrega de los discos duros al influencer mexicano, un funcionario del OS9 acompañó a la víctima simulando ser su hermano, mientras el resto del equipo policial permanecía en las inmediaciones a bordo de un vehículo caracterizado como automóvil de aplicación”, informó Carabineros a través de un comunicado.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado pasará este sábado a control de detención, mientras continúan las diligencias del caso.