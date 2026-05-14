“Te llevaste mi vida”: La angustiante súplica de fotógrafo mexicano al sufrir robo en Valparaíso

A través de un video en Instagram, el influencer contó que llegó al país luego de recorrer Latinoamérica en automóvil desde México. “Esto no quita mi percepción del cariño que le tengo a Chile”, afirmó.

El fotógrafo e influencer mexicano Patricio Ramírez denunció el robo de todos sus equipos de trabajo mientras se encontraba en Valparaíso, generando impacto en redes sociales por el desesperado mensaje que publicó tras el delito.

A través de un video compartido en Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores, el creador de contenido relató que llegó a Chile luego de recorrer Latinoamérica en automóvil desde México.

Sin embargo, durante su paso por Valparaíso sufrió el robo de una maleta donde guardaba cámaras, equipos y discos duros con el registro completo de su viaje.





La súplica de fotógrafo mexicano tras robo

“Te llevaste mi vida, te llevaste mi historia” , expresó Ramírez en el registro, donde explicó que dentro de los elementos sustraídos había cuatro discos duros de 4 terabytes con fotografías y videos recopilados durante más de dos años de recorrido por distintos países del continente.

El fotógrafo aseguró que el material robado corresponde a un proyecto personal al que le dedicó años de trabajo y documentación. “Este viaje ha sido meramente para querer compartir las bellezas de Latinoamérica”, comentó en su publicación.

En el mismo video, Patricio realizó un llamado directo a quien cometió el robo, asegurando que está dispuesto a perder sus pertenencias materiales con tal de recuperar los discos duros.

“Quédate con todo lo que está en esa maleta (…) solamente entrégame mis discos duros”, señaló el influencer, quien también pidió ayuda a sus seguidores para intentar recuperar el material.

El joven aclaró que “esto no quita mi percepción del cariño que le tengo a Chile” y le habló directamente a los responsables del delito. “Hermanazo, si este video llegó a ti y tienes todo eso en tus manos, solo te pido y te suplico mis discos duros“, reiteró.

El caso se viralizó en redes sociales, donde cientos de usuarios lamentaron lo ocurrido y le ofrecieron ayuda inmediatamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝙿𝚊𝚝𝚛𝚒𝚌𝚒𝚘 𝚁𝚊𝚖𝚒𝚛𝚎𝚣 (@patoramz_)