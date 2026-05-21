Chilenos capturados por Israel en aguas internacionales son liberados y deportados hacia Estambul

Los chilenos fueron deportados en vuelos con destino a Estambul. Desde la cancillería chilena no entregaron información sobre su estado de salud.

La mañana de este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que tomó contacto con los cuatro chilenos que fueron capturados por Israel en aguas internacionales.

Se trata de Claudio Caiozzi, Carolina Eltit, Víctor Chanfreau, quienes eran parte de la flotilla Sumud, la que buscaba junto a otras embarcaciones llegar a Gaza con ayuda humanitaria. Esto, en medio del asedio y los constantes ataques de Israel, los que incluso han incluido ofensivas directas contra la población civil.

Otro chileno que fue parte de la acción humanitaria es Ignacio Ladrón de Guevara, periodista con pasaporte español que viajaba en otra embarcación.

A través de un comunicado, desde cancillería indicaron que “el Consulado de Chile en Tel Aviv tomó contacto con los cuatro ciudadanos chilenos que participaron en la flotilla Sumud Gaza, quienes fueron deportados en vuelos con destino a Estambul , junto al resto de las personas detenidas”.





Sin detallar su estado salud, desde Cancillería agregaron que han “mantenido contacto permanente con sus familiares para informar sobre su situación”.

Finalmente, indicaron que “a su llegada a Estambul, serán recibidos por la cónsul de Chile en Ankara, quien les brindará la asistencia que se requiera”.