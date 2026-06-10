Lo marcaron como “traidor”: Detienen a miembros del Tren de Aragua que ejecutaron a hombre en Independencia

Los hechos se remontan al pasado 3 de abril, cuando la víctima llegaba junto a su pareja a un edificio ubicado en calle Bezanilla. En ese momento fue interceptado por sujetos armados que comenzaron a disparar en el exterior y luego ingresaron al recinto.

Un operativo desarrollado por el OS9 de Carabineros junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía permitió la detención de dos extranjeros vinculados al Tren de Aragua, en el marco de la investigación por un homicidio en Independencia.

Los hechos se remontan al pasado 3 de abril, cuando la víctima llegaba junto a su pareja a un edificio ubicado en calle Bezanilla. En ese momento fue interceptado por sujetos armados que comenzaron a disparar en el exterior y luego ingresaron al recinto.

Las cámaras de seguridad registraron cómo uno de los atacantes abrió fuego contra el hombre, llegando incluso a romper el vidrio de la puerta principal del edificio. No conforme con ello, siguió disparando a la víctima al interior de conserjería.

Según la investigación, la víctima habría abandonado la organización criminal para integrarse a otro grupo delictual , situación que habría motivado represalias por parte de integrantes de la banda.





Lo que se sabe de los detenidos

La fiscal Camila Palma, de la Fiscalía ECOH, detalló que se logró la captura de “un sujeto de nacionalidad venezolana, al cual se le atribuyó participación en calidad de autor por ser el disparador de estos hechos, el cual lamentablemente culminó con el fallecimiento de la víctima”.

Además, explicó que durante los allanamientos se incautaron “dos armas de fuego, dinero en efectivo, alrededor de 60 municiones y también sustancias ilícitas”.

Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios ubicados en las comunas de Santiago, Estación Central y Lo Espejo.

El comandante Fernando Bozo, jefe del OS-9, detalló que también se detuvo a un ciudadano ecuatoriano por infracción a la Ley de Drogas y a la Ley de Control de Armas.

Este segundo imputado mantenía en su poder un revólver que había sido robado durante un asalto a una sucursal bancaria de San Miguel en 2022, además de municiones, droga y dinero en distintas divisas. Según la investigación, ambos detenidos mantienen vínculos con el Tren de Aragua.

Las diligencias continúan en desarrollo, ya que Carabineros confirmó que existen más personas involucradas en el ataque y no se descartan nuevas detenciones durante los próximos días.