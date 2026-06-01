Cae sicario de Los Pulpos: Operaba en Chile y habría extorsionado a locatarios de Recoleta e Independencia

El sujeto fue detenido por la policía en Perú, tras un ataque a una discoteca en ese país. Se presume que en Chile se dedicaba a extorsionar a locatarios de las comunas de Recoleta e Independencia.

Cayó quien era considerado como el número 3 de la banda de Los Pulpos, quién habría extorsionado a locatarios de las comunas de Recoleta e Independencia.

Es un supuesto sicario que está acusado de haber matado a dos personas en nuestro país.

Tras un ataque a una discoteca en Perú, fue detenido por la policía de ese país. Esta es la historia de un hombre peligroso contada por Benjamín Contalva y Fabián Acevedo.