Se baraja la hipótesis del femicidio: Mujer está en riesgo vital tras ser baleada en su casa en Talcahuano

Hasta el momento, no existen personas detenidas por este hecho.

Una mujer está en riesgo vital tras ser baleada durante la noche de este domingo al interior de su casa en Talcahuano.

Los hechos ocurrieron en la población Patricio Lynch, en la región del Bío Bío, y la víctima habría sido atacada por desconocidos.





Los antecedentes del ataque

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra trabajando en las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por este hecho, según informó Radio BioBio, pero entre las hipótesis se baraja un posible femicidio.

La víctima de 49 años habría estado con su pareja dentro del inmueble cuando escucharon ruidos de disparos.

En ese contexto, la mujer recibió un disparo en la zona de tórax, siendo trasladada al hospital Las Higueras.

Finalmente, en el sitio del suceso se encontraron siete casquillos de bala calibre 9 mm en el exterior de la casa y uno en su interior.

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