Adulto mayor de 65 años fue asesinado en Lampa: El arma homicida habría sido encontrada en su vivienda

Además, el cuerpo presenta golpes en la zona de la cabeza y heridas cortopunzantes en el tórax.

Durante la noche de este domingo, un hombre de 65 años fue encontrado muerto al interior de su hogar en la comuna de Lampa.

Fue su compañero de vivienda, que le arrendaba un dormitorio, quien lo encontró sin vida, dando aviso a Carabineros.

Personal policial realizó las primeras diligencias y se da cuenta de que el cuerpo de la víctima presentaba golpes en la cabeza y heridas cortopunzantes en el tórax.

El arma blanca con el que se habría cometido el delito estaba en el lugar y se trabaja en las diligencias para dar con quienes resulten responsables.