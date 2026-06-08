Balean a hombre dentro de su vehículo en Lampa: Víctima permanece en riesgo vital
La víctima recibió seis impactos balísticos en su cuerpo, por lo que fue trasladado a un centro asistencial inmediatamente.
La noche de este domingo, un hombre de nacionalidad venezolana fue baleado mientras se encontraba al interior de su vehículo en la calle Baquedano, comuna de Lampa.
Un grupo de personas disparó en contra de la víctima con armas de fuego de alto calibre cuando su pareja descendió del automóvil para realizar una compra en un almacén.
El hombre recibió seis impactos balísticos en su cuerpo, por lo que debió ser trasladado a un centro asistencial, donde permanece en riesgo vital.