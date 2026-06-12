Violento choque en centro de Santiago: Una de las víctimas fue trasladada a un centro asistencial

El impacto entre los vehículos se produjo en la intersección de las calles Santa Rosa con Alonso de Ovalle.

Un fuerte choque se produjo en el centro de Santiago durante la madrugada de este viernes, más precisamente en las calles Santa Rosa con Alonso de Ovalle.

El impacto fue protagonizado por dos vehículos menores, donde uno de estos es un taxi. Se informó que las personas involucradas no terminaron con lesiones graves, pero uno de ellos fue trasladado por Carabineros hasta un centro asistencial.