AHORA | Gran columna de humo cubre el cielo: Bomberos combate incendio estructural en El Monte

En la última hora, una empresa semillera se ha visto afectada por un fuego que aún no ha logrado ser apagado.

Durante los últimos minutos se reportó un gigantesco incendio estructural en una planta industrial semillera en la comuna de El Monte, Región Metropolitana.

Bomberos de El Monte, Ñuñoa, Melipilla y La Granja ya están trabajando para apagar el fuego que afecta a dos bodegas de la empresa Pinto Piga, donde se almacenan nueces y productos químicos.





Según informó la Dirección Regional Metropolitana del Senapred, se realizó una evacuación preventiva de los trabajadores, sin reportarse personas lesionadas por ahora.

El origen y las causas del siniestro se desconocen hasta el momento.

En desarrollo…