Madre de Hernán Meneses revela cómo fueron los minutos previos a que su hijo realizara el mortal ataque: “Esa mañana se levantó antes”

La mujer se refirió a las posibles motivaciones que llevaron a su hijo a protagonizar dicha tragedia. Sin embargo, reconoce que hasta el día de hoy no sabe por qué lo hizo.

Este domingo en CHV Noticias Central se emitió una entrevista a la madre de Hernán Meneses, autor del fatal ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde fue asesinada una inspectora del establecimiento.

La mujer se refirió a las posibles motivaciones que llevaron a su hijo a protagonizar dicha tragedia. Sin embargo, reconoce que hasta el día de hoy se pregunta: ¿Por qué mi hijo?

“No lo sé, me lo cuestiono, igual yo soy una mamá que trabaja, no podía estar 24 horas al día, los niños se meten en redes… Una de mis teorías es que haya caído en algún grupo en el cual fue manipulado, años atrás se habló de la ballena azul, de un juego”, declaró.





Madre revela cómo fueron las horas previas al ataque

“Esa mañana me causó extrañeza que él se levantó. No hubo que despertarlo, como siempre, que era una batalla para que él fuera al colegio. A veces, había días que ya no quería pelear y lo dejaba nomás. Esa mañana cuando voy a despertarlo él ya se estaba bañando. Le di sus pastillas que le tocaban todas las mañanas y le hice mostrar la lengua para que se las tomara, le pasé una leche en caja, pero me dijo: ‘no, mamá, me dan ganas de vomitar con eso'”, afirmó sobre la mañana del viernes 27 de marzo.

Por último, la mujer agregó que todos los diagnósticos los presentan al colegio. Estos eran depresión, trastorno del sueño y crisis de pánico.

“Todos fueron presentados en el colegio y también sugerencias para el colegio donde se le pedían flexibilidad horaria y que lo integraran en grupos, con compañeros. Lo cual nunca se hizo”, manifestó.

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