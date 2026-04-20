Por lluvia, viento y probables tormentas eléctricas: Senapred declara alerta temprana preventiva en varias comunas de la RM

Esto se debe a un evento meteorológico, con lluvias entre los 5 y 10 milímetros y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora.

Este lunes, Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) anunció una modificación a la Alerta Temprana Preventiva que había anunciado este domingo.

Esto se debe a un evento meteorológico, con lluvias entre los 5 y 10 milímetros y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora.





En concreto, las comunas que integran esta Alerta Temprana Preventiva son: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Además, se indicó que de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) hay probabilidad de tormentas eléctricas en sector cordillerano de la región.