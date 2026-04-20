Cierran Complejo Fronterizo Los Libertadores debido al sistema frontal que afecta a la zona central

Según comunicaron desde el gobierno, las inestabilidades climáticas obligaron a suspender de manera preventiva el tránsito internacional para todo vehículo.

Este lunes, la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó que el Complejo Fronterizo Los Libertadores fue cerrado producto de “un ingreso de un frente climático”.

A través de un comunicado, la entidad señaló que “debido a las inestabilidades climáticas existentes en la alta cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios, se suspende de forma preventiva, el tránsito internacional para todo tipo de vehículos para este lunes 20 de abril“.





La medida comenzó a regir desde las 11:00 hora de Chile, mientras que el túnel internacional cerrará a las 13:00 hora de nuestro país.