Ley de 40 horas: ¿Qué cambio se implementa esta semana en beneficio de los trabajadores?

Se acerca el segundo ajuste horario de las jornadas laborales. Conoce de qué trata y quiénes serán los beneficiados.

Un nuevo ajuste se ejecutará esta semana por la Ley 40 Horas, norma que reduce de forma gradual la jornada laboral de los trabajadores en Chile.

Esta implementación busca mejorar la calidad de vida al fomentar más tiempo para el descanso y la vida familiar de las personas.

¿Qué ajuste se ejecutará este domingo por la Ley 40 Horas?

A partir de este domingo 26 de abril se implementará el segundo de tres cambios hasta alcanzar las 40 horas semanales.

Esta semana se reducirán de las 44 a las 42 horas de jornada laboral.

El siguiente ajuste será en dos años más, cuando en esta misma fecha se llegue al máximo de 40 horas.

¿A qué trabajadores aplica la Ley 40 Horas?

La ley aplica a aquellos trabajadores de empresas que se rigen por el Código del Trabajo.





De modo que, no aplica a funcionarios del sector público que estén vinculados a honorarios, contrata o planta por el Estatuto Administrativo.

¿La Ley 40 Horas aplica para jornadas part-time?

Con la Ley 40 Horas, la jornada parcial pasa a ser de hasta 30 horas semanales.

¿Qué otras medidas de la ley beneficiarán a los trabajadores?

Aparte de la disminución de las horas semanales de trabajo, los beneficiarios podrán acudir a otras medidas relacionadas: