Ley de 40 horas: Cuándo se debe reducir la jornada, fechas clave y novedades de implementación

La reducción de la jornada laboral avanza por etapas en Chile, con plazos definidos y nuevas reglas para trabajadores y empleadores. Revisa desde cuándo aplica la nueva reducción, cómo se implementa y los principales cambios.

En abril debe comenzar a regir una nueva reducción de la jornada laboral bajo la Ley de 40 horas labores y se pasará de jornadas de 44 a 42 horas.

Esta medida aplica a todos los empleos cuyo contrato esté regido por el Código del Trabajo.

Sin embargo, no aplica bajo contrato de honorarios o contrata, ni tampoco para funcionarios públicos.





Esta es una medida tiene como fin que los trabajadores tengan más tiempo para su vida personal, equilibrando la vida laboral y personal.

Fecha de implementación de Ley de 40 horas laborales

Según lo que estipula la Ley de 40 horas laborales, la implementación es a contar del próximo domingo 26 de abril.

Este año se reducirá la jornada laboral de 44 horas semanales a 42 horas horas.

La disminución se mantendrá hasta el 26 abril del 2028, fecha se deben implementar finalmente las 40 horas semanales.

Novedades en la implementación

Según el dictamen N°253/21 de la Dirección del Trabajo, la reducción de la jornada laboral en dos horas semanales y generar una disminución efectiva del tiempo de trabajo.

El proceso debe privilegiar el acuerdo entre empleador y trabajadores, y se pueden pactar diferentes fórmulas para lograr reducción horaria.

Otro de los aspectos relevantes que incluye un nuevo dictamen de la Dirección del Trabajo apunta que en caso las partes no lleguen a acuerdo por la rebaja horaria, será el empleador quien decidirá en qué días se aplicará la rebaja.

Lo anterior, considerando “los límites legales y la distribución de la semana convenida” y que las 42 horas se deberán aplicar disminuyendo en “una hora al término de la jornada en dos días distintos”, si se realizan jornadas de cinco días.