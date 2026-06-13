¿Qué pasará con el Tren de Aragua?: La historia tras el asesinato de Niño Guerrero

Tras confirmarse su muerte en una operación en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos aseguró que los integrantes del Tren de Aragua “ya no tienen refugio seguro”.

La muerte de Héctor “Niño Guerrero”, histórico líder del Tren de Aragua, abre un escenario de incertidumbre para la organización criminal más expandida de Sudamérica. Autoridades advirtieron que su caída no implica el fin de la banda.

Tras confirmarse su muerte en una operación en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos aseguró que los integrantes del Tren de Aragua “ya no tienen refugio seguro”, prometiendo continuar la persecución de sus líderes.

Expertos y organismos de seguridad sostienen que la desaparición de Guerrero podría desencadenar una disputa interna por el control de las redes criminales que operan en varios países, incluido Chile.

Investigadores advierten que el Tren de Aragua funciona “como una estructura descentralizada”, compuesta por células con autonomía operativa, lo que reduce el impacto inmediato de la caída de su máximo líder.