VIDEO | Pánico en Metro de Santiago: Usuarios intentaron romper puertas y ventanas

La emergencia ocurrió en plena hora punta y obligó a evacuar a cerca de 1.300 personas. El proceso se extendió por alrededor de 40 minutos, generando escenas de nerviosismo y desesperación.

Lo que comenzó como un viaje habitual terminó en momentos de angustia para cientos de pasajeros de Metro de Santiago, luego de que un tren quedara detenido entre las estaciones Departamental y Lo Vial.

Con el paso de los minutos, la sensación de encierro y falta de aire aumentó entre los usuarios. Algunos intentaron abrir puertas y romper ventanas para salir del vagón.