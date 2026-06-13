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VIDEO | Pánico en Metro de Santiago: Usuarios intentaron romper puertas y ventanas

La emergencia ocurrió en plena hora punta y obligó a evacuar a cerca de 1.300 personas. El proceso se extendió por alrededor de 40 minutos, generando escenas de nerviosismo y desesperación.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Lo que comenzó como un viaje habitual terminó en momentos de angustia para cientos de pasajeros de Metro de Santiago, luego de que un tren quedara detenido entre las estaciones Departamental y Lo Vial.

Con el paso de los minutos, la sensación de encierro y falta de aire aumentó entre los usuarios. Algunos intentaron abrir puertas y romper ventanas para salir del vagón.

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