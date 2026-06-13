La foto que respaldaría nueva demanda contra Camila Flores por $18 millones

La demanda se suma a otros procesos judiciales que enfrenta la senadora, entre ellos una investigación por presunto fraude al fisco en el denominado caso “Cuotas Flores”.

Una imprenta de Santiago presentó una demanda contra la senadora Camila Flores por el presunto no pago de $18 millones correspondientes a material gráfico utilizado en una campaña electoral para el Senado.

La empresa sostiene que los servicios fueron solicitados por el comando de la parlamentaria, entregados a su equipo, pero nunca fueron pagados.

Frente a las acusaciones, CHV Noticias se contactó con la parlamentaria, sin embargo, al momento de esta publicación no hubo respuesta.





La foto que respaldaría demanda contra Camila Flores

Uno de los antecedentes mencionados en el caso es una fotografía tomada en el exterior de la imprenta.

Según los demandantes, la imagen mostraría el retiro de las cajas con el material gráfico por parte de una persona identificada como escolta de la senadora, lo que, a juicio de la empresa, acreditaría la entrega efectiva del trabajo.

Frente a las acusaciones, CHV Noticias se contactó con Camila Flores, sin embargo, al momento de esta publicación no hubo respuesta.

La demanda se suma a otros procesos judiciales que enfrenta la parlamentaria, entre ellos una investigación por presunto fraude al fisco en el denominado “caso Cuotas Flores”.