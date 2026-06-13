“Siempre lo ridiculizaba”: Extrabajadora de Camila Flores describe el día a día entre la senadora y Percy Marín

A partir de lo que observó mientras trabajaba en su casa, Patricia Muñoz entregó detalles sobre la dinámica previa al quiebre matrimonial.

Patricia Muñoz, extrabajadora del hogar de Camila Flores, entregó detalles sobre la dinámica de la relación entre la senadora y Percy Marín, a partir de lo que observó mientras trabajaba en su casa.

En conversación con Primer Plano, la mujer se refirió a los conflictos previos al quiebre matrimonial, el que derivó en una polémica por una presunta infidelidad. Pero también en la filtración de un video íntimo, hecho denunciado ante la justicia y por el que la parlamentaria apuntó a su exesposo.

“Con Don Percy jamás tuve un maltrato. siempre fue caballero y respetuoso en cuanto a lo laboral. De ella no tuve malos tratos, pero sí era soberbia, no aceptaba errores“, contó Patricia Muñoz.





Además, la extrabajadora opinó que “yo creo que él aún ama a la señora Camila. Debe estar decepcionado pero debe amarla profundamente a su ‘polillita’, porque así le decía”.

“La quería y se emocionaba mucho con la bebé. Era muy amoroso con las dos, ella era más seca y tajante. Siempre trataba de ridiculizarlo cuando él no estaba o salía”, agregó.

Asimismo, Muñoz expuso que Percy Marín “dejó su carrera política de lado para elevar la de ella, eso es lo que contó él. Para su mujer soñaba en grande”.

“Tengo claro que si alguien cometió un error, puede que haya sido ella. Aquí es la única que pierde. Su reputación y todo su discurso quedaron en el suelo”, concluyó.

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