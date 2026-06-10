“Tercer involucrado” en caso Camila Flores y Percy Marín: Tendría contrato millonario y “conflicto de interés”

Percy Marín, a través de un video donde abordó públicamente el conflicto con la senadora, sostuvo que la otra persona involucrada en la acusación por supuesta infidelidad habría sido incorporada al equipo de su expareja en el Senado.

La controversia entre la senadora Camila Flores y su exesposo Percy Marín sumó un nuevo capítulo, luego de que el también militante de RN apuntara al denominado “tercero involucrado” en la crisis matrimonial.

En un video donde abordó públicamente el conflicto, Marín afirmó que la persona con la que, según él, la parlamentaria le habría sido infiel fue incorporada al equipo de trabajo de la senadora apenas dos días después de su salida del hogar común.

“El tercero involucrado, con la cual me fue infiel, fue incorporado a los dos días de mi forzosa salida del hogar común, incorporándolo al equipo parlamentario, desempeñando funciones de exclusiva confianza y pagado con dineros del Congreso”, sostuvo.

CHV Noticias accedió a información pública sobre el aludido. Se trataría del actual jefe de gabinete de Flores, quien mantiene un contrato indefinido en el Senado y una remuneración cercana a los $3,6 millones .





Respecto a esta contratación, Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, señaló que “desde el punto de vista legal, en este caso no habría ningún incumplimiento porque la norma es expresa y taxativa en cuáles son los vínculos que están prohibidos”.

Sin embargo, advirtió un eventual “conflicto de interés” en este vínculo, ya que “toda vez que existe una relación informal”, esta podría “afectar el criterio de toma de decisión que hace la autoridad”.

Todo esto ocurre en paralelo a la denuncia por difusión no consentida de imágenes íntimas presentada por Flores y a la demanda de divorcio culposo impulsada por Marín, quien asegura contar con pruebas para acreditar una supuesta infidelidad.