Habrían fallecidos y al menos 22 heridos: Grave accidente en carretera de Tocopilla

De acuerdo a lo informado por las autoridades, hubo una colisión de alto impacto entre un vehículo mayor y un bus.

Un grave e impactante accidente se produjo en la ciudad de Tocopilla, región de Antofagasta, más precisamente en el kilómetro 35 de la Ruta B-24 de la mencionada comuna.

De acuerdo a lo informado por Senapred, hubo una colisión entre un vehículo mayor y un bus, por lo que al lugar concurren equipos de emergencias como SAMU, bomberos y carabineros.





Según información preliminar, en el lugar habría fallecido el chofer del bus y 22 personas estarían lesionadas.