Guerra entre Irán y EEUU tensiona el Mundial 2026: Podrían toparse en cancha

En medio de la tensión bélica, existe la posibilidad de que ambos países se crucen en la segunda fase de la Copa del Mundo.

A días del inicio del Mundial 2026, la tensión de la guerra entre Estados Unidos e Irán se traslada a la cancha.

Existe la posibilidad de que ambos países se crucen en la segunda fase del torneo, lo que mete una presión enorme a la organización y al propio anfitrión, quienes ya ha puesto dificultades al arribo de la selección iraní.

Sin embargo, no es la primera vez en la historia que un conflicto bélico toma el protagonismo de la Copa del Mundo. Lo vemos en el informe del periodista Javier Hérnandez.