TOP 10 jugadores a seguir en la Copa del Mundo 2026

A solo días de que comience la cita planetaria, el Mundial 2026 aparece como el escenario perfecto para el nacimiento de nuevas estrellas.

Restan solo días para que arranque el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y donde 48 selecciones buscarán alcanzar la gloria en la Copa del Mundo con más participantes de la historia.

La cita planetaria, que tendrá su inicio oficial el 11 de junio y culminará el 19 de julio de 2026, también estará marcada por la nostalgia. Lo anterior, puesto que podría ser el último Mundial para figuras históricas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y Luka Modrić.

Pero mientras algunas leyendas podrían despedirse, el certamen también aparece como el escenario perfecto para el nacimiento de nuevas figuras del Mundial 2026 y la consolidación de varios nombres que ya asoman entre los mejores jugadores del mundo, además de estrellas del fútbol mundial que buscarán marcar diferencias durante el torneo. En esa previa, Betsson se suma al seguimiento del torneo con foco en los jugadores, selecciones y proyecciones que marcarán la conversación.

Tal como ocurrió con Kylian Mbappé en Rusia 2018, varias jóvenes promesas asoman como candidatas a explotar definitivamente en la gran vitrina del fútbol mundial.





TOP 10 jugadores a seguir en el Mundial 2026

1. Lamine Yamal

Con apenas 18 años, ya es la principal figura ofensiva de España. Su desequilibrio, visión y personalidad lo convierten en uno de los candidatos a dominar el Mundial 2026 y transformarse en la gran estrella joven del torneo.

2. Endrick

Potencia física, agresividad y gol definen al delantero brasileño. Endrick aparece como una de las principales cartas ofensivas de Brasil, y junto a Vinicius Jr. podrían convertir a Brasil en una de las selecciones favoritas al título tras más de dos décadas sin llevarse una copa.

3. Kendry Páez

El ecuatoriano destaca por su técnica, inteligencia y madurez pese a su corta edad: 19 años. Llega como uno de los talentos más prometedores de Sudamérica y podría ser la gran sorpresa del Mundial 2026.

4. Désiré Doué

Francia vuelve a prometer con un atacante explosivo y distinto. Doué sobresale por su potencia, cambio de ritmo y capacidad para desequilibrar en espacios reducidos, cualidades ideales para brillar en un Mundial. Tal como lo hizo Mbappé en Rusia 2018.

5. Pau Cubarsí

A su corta edad (19) ya juega con una tranquilidad impropia para un defensor central. Su salida limpia, lectura táctica y personalidad, para algunos, lo perfila como el líder de la defensa española durante la próxima década y de este Mundial.

6. Gilberto Mora

México, uno de los anfitriones, deposita gran parte de sus expectativas en el joven mediapunta, con un juego marcado por su gran técnica y creatividad. Jugando como local, el Mundial 2026 podría ser el escenario perfecto para consolidarse ante el mundo.

7. Florian Wirtz

Alemania reafirma su renovación ofensiva con la incorporación de Wirtz a la nómina. Caracterizado por su visión, técnica y capacidad para romper líneas en el fútbol inglés, puede convertirse en uno de los mediapuntas más talentosos de Europa en la actualidad y en una de las grandes figuras jóvenes a seguir.

8. Michael Olise

El extremo francés, figura en el Bayern durante la última temporada, mezcla elegancia, velocidad y gran pegada. Su capacidad para asistir y romper líneas puede convertirlo en una de las armas más peligrosas de Francia en el Mundial 2026.

9. Jamal Musiala

Alemania deposita gran parte de su ilusión en Musiala. Su habilidad para conducir, encarar y definir lo convierten en uno de los futbolistas que podría sorprender. Tal como lo hizo con su club, Bayern Múnich, en la última Champions League.

10. Jude Bellingham

Aunque ya es figura mundial, el inglés todavía tiene margen para consolidarse a nivel de selección. Su capacidad de liderazgo, despliegue físico y llegada al gol hacen de Bellingham uno de los candidatos a dominar el Mundial y pelear por el Balón de Oro.

¿Dónde ver el Mundial?

El Mundial 2026 lo podrás ver por las pantallas de Chilevisión a través de su señal abierta, la señal online y la app MiCHV desde este 11 de junio.