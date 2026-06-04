Subtel anuncia cambios en prefijos 600 y 809 y nuevo número para llamadas del Estado

También se anunció la incorporación del prefijo 702, destinado para llamadas de órganos del Estado, que comenzará a funcionar a partir de marzo de 2027.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) anunció cambios a la normativa de prefijos y la creación de un nuevo número para facilitar la identificación de las llamadas.

“Con esta mejora buscamos aclarar confusiones y terminar con el mal uso del prefijo 600, que debe entenderse como un contacto reconocible y confiable, y por ende que se debería contestar”, señaló Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones

Respecto a los cambios, la autoridad indicó que “queremos que la ciudadanía pueda asociar el 600 con su finalidad real: informaciones importantes y esperadas por cada persona”.

Cambios a los prefijos 600 y 809

El ajuste al prefijo 600 comenzará a regir este viernes 5 de junio y establece que el 600 se destina exclusivamente a llamadas masivas solicitadas, con fines informativos o de soporte, dirigidas a usuarios, por prestaciones requeridas expresamente o contratadas.

Por su parte, el prefijo 809 mantiene su definición para las comunicaciones masivas no solicitadas, ni que cuentan con una relación contractual vigente o servicios previamente contratados, incluyendo servicios de información y/o con fines publicitarios.

Nuevo prefijo exclusivo

La normativa también incorpora el nuevo prefijo 702, destinado para llamadas masivas originadas por órganos de la Administración del Estado, como ministerios, municipios, hospitales, entre otros.

Su entrada en vigencia comenzará a regir a partir de marzo de 2027 y permitirá reconocer los casos en los que se reciba una comunicación oficial y relevante por parte del Estado.