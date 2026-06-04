“¿De dónde más saco plata?”: Matías Toledo reconoció gritos contra pdte. Kast en reunión de alcaldes

El tenso momento ocurrió cuando el mandatario se disponía a dar su discurso en el encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas. Sin embargo, fue interrumpido por algunos jefes comunales.

Un tenso momento se registró este jueves en el encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas, luego de que jefes comunales gritaran contra el presidente José Antonio Kast antes de su exposición.

El hecho ocurrió cuando el mandatario se subió al escenario del Teatro Centenario de La Serena, donde se desarrolló la ceremonia a la que asistieron alcaldes de todo el país.

“El municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales y vecinos cuando van a distintas reuniones de concejo y alcaldía. Cualquiera de ustedes cuando un vecino se para y le grita algo, le dice ‘por favor, respeto’. Señores alcaldes, les pido respeto”, respondió Kast.

Si bien en la transmisión oficial no fue posible distinguir quiénes gritaron ni el contenido de su intervención, después del evento Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, reconoció que fue una de las personas que interrumpió al jefe de Estado.





Alcalde Toledo reconoció gritos contra pdte. Kast

“Sí, la verdad es que nos quedó una sensación muy amarga. De hecho, yo fui la persona que le gritó atrás con el alcalde de Tierra Amarilla , producto de que cuando habló el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades no se refirió a los acuerdos que habíamos tomado como alcaldes”, explicó Toledo en un punto de prensa.

Asimismo, reconoció que “después fui también el que se acercó adelante a conversar con él para decirle: “Mira, con el 1% que se va a reducir del Fondo Común Municipal, a Puente Alto nos impactan 1.500 millones de pesos, más o menos“”.

El alcalde de Puente Alto aseguró que “con la eliminación del MEPCO nos han subido todos los contratos; hoy día necesito 8.000 millones de pesos para los servicios que tengo contratados como municipio: áreas verdes, seguridad, aseo domiciliario”.

“Estamos hablando de cerca de 10.000 millones de pesos que tengo que reducir de algún lugar, entonces voy a tener que cerrar los SAPU, voy a tener que dejar de prestar garantías sociales. Le comuniqué eso al presidente, me dijo: ‘Bueno, recupere licencias médicas’”, aseguró.