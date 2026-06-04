“Les pido respeto”: Gritos interrumpieron discurso de pdte. Kast en encuentro nacional de alcaldes

El mandatario llegó este jueves hasta el Teatro Centenario de La Serena, en la región de Coquimbo, para entregar un discurso en el marco de la actividad organizada por la AChM, a la que acudieron más de 200 jefes comunales de todo el país.

El presidente José Antonio Kast vivió un tenso momento durante su participación en el encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas 2026, desarrollado en la región de Coquimbo.

El mandatario llegó este jueves hasta el Teatro Centenario de La Serena para entregar un discurso en el marco de la actividad organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), a la que acudieron más de 200 jefes comunales de todo el país.

Al momento de subir al escenario, Kast fue recibido entre gritos y aplausos de los asistentes, generándose una confusa situación que obligó al mandatario a comenzar su intervención de otra forma.

“El municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales y vecinos cuando van a distintas reuniones de concejo y alcaldía”, partió diciendo.





Luego, sostuvo que “cualquiera de ustedes cuando un vecino se para y le grita algo, le dice ‘por favor, respeto’. Señores alcaldes, les pido respeto “.

“Sé que puede ser conflicto para todos, sí pensamos distinto, no hay que engañarse. Pensamos distinto políticamente, pero eso no quiere decir que no nos podamos escuchar“, agregó.

En esa línea, el jefe de Estado explicó que lo invitaron para “hacer una exposición y si alguien no quiere estar presente, nadie lo obliga a estar presente, señor alcalde. Esto es libre”.

“Si usted me invita a su municipio para tener una reunión con su concejo municipal, encantado voy a ir. Esa es la manera de entendernos: sentarnos en una mesa y conversar”, complementó.