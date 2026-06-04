Pdte. Kast nombra a Gabriel Zaliasnik como embajador en Israel y define representantes para Ecuador, Países Bajos y el Vaticano

El ministerio de Relaciones Exteriores anunció a los nombres para las embajadas de Chile en Ecuador, Países Bajos, El Vaticano e Israel. Los diplomáticos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

El presidente José Antonio Kast designó a los nuevos embajadores de Chile en Israel, Ecuador, Países Bajos y el Vaticano.

De acuerdo a lo que informó el ministerio de Relaciones Exteriores, los diplomáticos ya recibieron sus respectivos beneplácitos.

Desde Cancillería anunciaron que Ricardo Hernández será el embajador en Ecuador, Hernán Bascuñán en Países Bajos, James Sinclair en Santa Sede y Gabriel Zaliasnik en Israel.





Los nuevos embajadores de Chile

Ricardo Hernández embajador en Ecuador

Es administrador público y politólogo de la Universidad de Chile. Es también egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello y cuenta con un magíster en Economía de la Universidad Javeriana de Colombia.

Al momento de su designación ejercía como jefe de la División de Integración Regional Multilateral. Fue embajador en Colombia e Irlanda, y ha ejercido labores en las embajadas de Chile en Argentina, México y Perú, y en la Misión ante Naciones Unidas.

Hernán Bascuñán embajador en Países Bajos

Es abogado de la Universidad de Chile y graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello.

Al momento de su designación ejercía como director de la Academia Diplomática Andrés Bello. También se ha desempeñado como subdirector de Planificación Estratégica de la Cancillería y ha ejercido como embajador en Suecia, Letonia y República Checa.

James Sinclair embajador en El Vaticano

Graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, posee estudios en Administración de la Universidad de Chile y en Relaciones Internacionales de la Universidad de Belgrano, Argentina.

Fue director general de Ceremonial y Protocolo en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera y embajador de Chile en Singapur.

Gabriel Zaliasnik embajador en Israel

Es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Es socio fundador del estudio de abogados Albagli Zaliasnik (1991), donde lidera el área de litigios. Es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, fue coordinador de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia de Chile y es consejero del Colegio de Abogados.