Cadem: Cuenta Pública de pdte. Kast es la peor evaluada entre las primeras de cada gobierno en los últimos años

En una edición especial respecto al discurso del mandatario, solo el 50% evaluó el contenido como bueno o muy bueno.

Tras la Cuenta Pública 2026 realizada por el presidente José Antonio Kast, Cadem publicó un sondeo respecto al tema este martes, donde se dio a conocer la perspectiva de la ciudadanía.

Las respuestas revelaron que un 78% vio o se informó del discurso del jefe de Gobierno, mientras que solo el 50% evaluó el contenido como bueno o muy bueno .

Si bien tras este suceso, en pocos días la aprobación de la gestión de Kast subió 3 puntos a un 41%, su Cuenta Pública fue la peor evaluada entre las primeras de cada gobierno en los últimos años.

En comparación a los resultados de las administraciones anteriores, quien obtuvo la apreciación positiva más baja fue Sebastián Piñera en 2018 con un 61%.

Luego está la primera Cuenta Pública de Gabriel Boric con un 63%. Le siguen Bachelet (2014) y Piñera (2018) con un 70% cada uno.

Entre quienes vieron o se informaron del discurso del presidente Kast, un 76% identificó como su principal mensaje: “Gobierno de emergencia en seguridad, economía e inmigración y anuncios”.

Además, consideraron que sus principales ejes fueron dos:

Seguridad, delincuencia y crimen organizado

Economía: crecimiento, inversión, empleo y reconstrucción nacional





Respecto a las medidas anunciadas por el mandatario, los encuestados manifestaron estar de acuerdo en primer lugar, con el plan de intervención intensiva en 50 barrios críticos en seguridad.

Luego, con quitar beneficios sociales a personas que cometan ciertos delitos o incivilidades, es decir con el nuevo proyecto impulsado por el presidente Kast del Registro de Vándalos.

En tercer lugar, la medida con mayor apoyo fue mejorar las condiciones económicas a Carabineros que postulen a la escuela.

A pesar de esto, para los consultados, la probabilidad de que cumpla sus promesas solo alcanza el 64%. Y la cuenta con el mayor porcentaje no es de las que tiene mayor apoyo: aprobar el día nacional de la Teletón.

A esa le sigue aprobar el Plan Escuelas Protegidas, fortalecer el rol de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) y modificar el sistema de selección de alumnos por mérito.