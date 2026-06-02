Registro de vándalos: Las conductas que podrían ser consideradas como “incivilidades”

Según detalló el presidente en el Cuenta Pública, quienes incurran en alguna actividad que implique su ingreso al registro podrían arriesgar la pérdida de beneficios sociales como gratuidad en la educación o la PGU.

Durante la Cuenta Pública 2026, el presidente José Antonio Kast anunció la creación del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.

Seguún explicó el mandatario se trata de un registro nacional que incluirá a personas condenadas o sancionadas por actos de vandalismo e incivilidades que afecten los espacios públicos y la convivencia ciudadana.

Esta medida busca sancionar con la pérdida de beneficios sociales a quienes cometan delitos relacionados con incivilidades.





Esto implica, que quienes cometan algunas de las conductas tipificadas perderán beneficios sociales tales como como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal (PGU), o el subsidio de arriendo.

Este registro también incluirá a aquellos que atenten contra autoridades como por ejemplo: personal de Carabineros, personal de los servicios de Salud o cualquiera que esté en el transporte público.

Las conductas que podrían ser sancionadas en el Registro de Vándalos

El presidente Kast detalló que “este registro, permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos”.

Por otra parte, el presidente Kast también señaló que habrá otras conductas que “no son constitutivas de delito, pero las tipificaremos como incivilidades”.

Ejemplo de ese tipo de incivilidades que quienes las cometan podrían quedar en el Registro de Vándalos son: