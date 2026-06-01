Podrían perder beneficios sociales: ¿Cómo funcionará el Registro de Vándalos anunciado por el pdte. Kast?

Según destacó el mandatario, quienes cometan algunas de las conductas tipificadas en el registro “perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la PGU o el subsidio de arriendo”.

Este lunes, se llevó a cabo la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, en la que hizo una serie de anuncios en materia de seguridad, tales como el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.

Según explicó el mandatario, se trata de una medida con la que se busca sancionar con la pérdida de beneficios sociales a quienes cometan delitos relacionados con incivilidades.

Esto, ya que según el presidente, “no basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también, proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”.





¿Cómo funcionará el Registro de Vándalos e Incivilidades?

De acuerdo a lo que expuso el presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública 2026 este registro incluirá a todos aquellos que atenten contra Carabineros, contra personal de los servicios de Salud, contra cualquiera que esté en el transporte público.

“Este registro, permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos”, comentó.

En esa línea, “quienes cometan algunas de estas conductas, perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal, o el subsidio de arriendo”.

El mandatario también señaló que habrá otras conductas que “no son constitutivas de delito, pero las tipificaremos como incivilidades”.

Ejemplo de ello puede ser: la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario.