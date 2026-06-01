Cuenta Pública 2026: ¿Cuánto duró el discurso del pdte. Kast y cómo queda en el ránking histórico?

El discurso que dio el mandatario en el Salón de Honor del Congreso Nacional quedó como uno de los más extensos del último tiempo. Sin embargo, el registro da cuenta de un extenso récord que estuvo lejos de batir.

Este lunes, el presidente José Antonio Kast llevó a cabo la Cuenta Pública 2026, la primera durante su gobierno, desde que asumió el mando el pasado 11 de marzo.

El mandatario se paró en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en el que abordó los tres principales ejes que guirán su administración.

En primer lugar habló sobre recuperar el orden y fortalecer la seguridad, en segundo lugar sobre impulsar la reconstrucción del país y el tercer punto fue sobre reactivar la economía y generar miles de empleos.





¿Cuánto duró la Cuenta Pública de Kast?

La intervención que realizó el presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública 2o26 este 1 de junio, tuvo una duración de 144 minutos.

El discurso tuvo duró el equivalente a dos horas y 24 minutos, lo que lo convierte en uno de los más extensos del último tiempo.

Récord de Boric y promedio de los otros presidentes

La duración de los mensajes presidenciales en las cuentas públicas varia según cada mandatario, siendo Gabriel Boric el que más tiempo ha estado hablando en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

El expresidente ostenta el récord histórico del discurso más largo en una instancia como esta. Fue el 1 de junio de 2023 cuando Boric batió encabezó una Cuenta Pública, con un discurso que que se extendió por 3 horas y 36 minutos.

Según el registro histórico, el oriundo de la región de Magallanes también tiene el récord de promedio de duración más extenso ya que el promedio de extensión de sus discursos entre 2022 y 2025 alcanzan un total de 167 minutos.

En segundo lugar queda Patricio Aylwin, quien entre 1990 y 1994 promedió cerca de 142 minutos por alocución.

Más atrás quedó Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con un promedio cercano a los 121 minutos.

En el cuatro puesto aparece Sebastián Piñera, con un promedio que ronda los 115 minutos por discurso.

Finalmente, aparecen Michelle Bachelet, con 109 minutos por cuenta y Ricardo Lagos promedianto 93 minutos.