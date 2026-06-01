Comenzaron las inscripciones a la PAES Regular 2026: Revisa las fechas claves del proceso

Desde el Demre enfatizaron en ser responsables con los periodos para realizar el trámite, ya que no habrá prórrogas ni plazos extra este año.

Este lunes 1 de junio comenzaron las inscripciones a la PAES Regular 2026, prueba obligatoria para el ingreso a la educación superior que se llevará a cabo a finales de este año.

El trámite en cuestión podrá realizarse únicamente de manera online en el portal oficial del Demre con tu RUT y clave.

Cabe destacar que para aquellos que den la PAES por primera vez, deberán inscribirse en las dos pruebas obligatorias y al menos una electiva.





Asimismo, todos aquellos estudiantes que estén cursando 4° Medio en un colegio municipal, de Servicio Local de Educación, particular subvencionado, de administración delegada, o que estén en colegios particulares pagados que logren acreditar ante la Subsecretaría de Educación Superior alguna situación de vulnerabilidad, podrán optar a dar las pruebas de forma gratuita.

Hasta cuándo te puedes inscribir a la PAES Regular

De acuerdo con el sitio oficial del Demre, las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 22 de julio de 2026, a las 13:00 horas.

En este sentido, la directora del DEMRE, Leonor Varas, enfatizó en que no habrá periodo de prórroga para quienes no alcancen a hacer el trámite.

“No dejen la inscripción para última hora. Háganlo con tranquilidad y holgura. Y no se confíen, porque si tradicionalmente ha habido unos días extras para inscribirse, a partir de este año eso ya no ocurrirá”, aseveró la autoridad.





Calendario completo de la Admisión 2027

Es importante tener en consideración las fechas del proceso de selección universitaria, las cuales tienes plazos estrictos. Estos son: