Jiles aseguró que pdte. Kast usó frase de Parisi en Cuenta Pública: “Hubo una cita a nuestro candidato”
En conversación con CHV Noticias, la parlamentaria del PDG hizo un duro diagnóstico al discurso del mandatario en su primera Cuenta Pública. “Hay una carencia de una oferta concreta para el país”, afirmó.
La diputada Pamela Jiles (PDG) criticó la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, asegurando que el discurso tuvo “pocos anuncios” y que careció de propuestas concretas para el país.
En conversación con Daniel Matamala en CHV Noticias, la parlamentaria sostuvo que uno de los pocos puntos que consideró relevante fue el anuncio de un bono de $30.000 para madres del 80% más vulnerable con hijos menores de 13 años, aunque cuestionó la falta de claridad respecto al monto, periodicidad y forma de entrega. “No quedó claro tampoco si esto es anual, mensual, si es por una vez”, afirmó.
“Fue significativo también que mencionara al presidente Piñera en dos oportunidades. Yo diría con bastante énfasis, lo cual sacó aplausos transversales en la sala”, dijo sobre los guiños al fallecido exmandatario.
Asimismo, la diputada destacó que “hubo una cita a nuestro candidato presidencial Franco Parisi, cuando el presidente dice que quiere un país de propietarios y no de arrendatarios. Es una frase del 2013 de Franco Parisi”.
“No puedo decir que estamos más contentos ni nada, porque aquí hay una carencia de una oferta concreta para el país. Hay anuncios que ya se habían hecho, algunos desde hace más de un año”, agregó.