“Libérate, Mara”: El mensaje de Pamela Jiles a la vocera de Gobierno en medio de cuestionamientos

La autodenominada “Abuela” destacó cualidades de la cuestionada ministra y afirmó que debe liberarse de la formalidad que el gobierno le asigna.

Este sábado, la diputada Pamela Jiles se manifestó en redes sociales ante los cuestionamientos que ha recibido la ministra vocera de gobierno Mara Sedini.

Ahí, la “Abuela” destacó cualidades de la expanelista de “Sin Filtros” y le entregó una serie de consejos para acallar las críticas que han caído sobre su gestión en menos de un mes en el cargo.

Cuestionada por las vocerías realizadas tras el alza de los combustibles, Sedini sumó un error en los últimos dias tras afirmar que Galvarino Apablaza se encontraba “condenado”.

Tras esta equivocación, la ministra utilizó su cuenta de X y afirmó: “Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena… No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales”.





Los consejos de Pamela Jiles a Mara Sedini

Jiles afirmó que Mara Sedini puede ser “una buena vocera si se libera de la formalidad que el gobierno le asigna (solemne, apretada, siguiendo la minuta) y se dedica a ser ella”.

“Tiene más calle que la mayoría de los ministros: Es madre de acogida hace más de10 años y conoce el sufrimiento de los más vulnerables. Debe desarrollar su faceta pop, decir lo que piensa y siente en las vocerías, olvidarse de la minuta republicana y dejar de subordinarse a los tatitas del gabinete que son sus iguales, pero se comportan como sus apoderados”, indicó.

Por último, indicó que Sedini tiene “carisma, colorido, luz, frescura y sentido común”.

“Si se atreve a jugar con esas armas va a superar la prueba. Si sigue secuestrada en un personaje que le imponen, va a fracasar”, advirtió.