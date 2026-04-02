A través de redes sociales, la vocera de Gobierno salió al paso de las repercusiones que generaron sus erróneas declaraciones en La Moneda.

La vocera de Gobierno, Mara Sedini, corrigió este jueves sus declaraciones sobre Galvarino Apablaza, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán.

Previo a la fallida extradición de Apablaza, la ministra había entregado una vocería desde La Moneda en la que lo calificó como “condenado”, lo que posteriormente fue rectificado, ya que el exfrentista no ha sido juzgado por ese crimen.





Tras la controversia generada por sus dichos, Sedini utilizó su cuenta en X para precisar que “Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena”.

“No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales”, añadió.

“Que el aprovechamiento político no nos desvíe: Es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley”, concluyó la secretaria de Estado.

Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales. Que el aprovechamiento político no nos desvíe: es hora de que… — Mara Sedini (@marasedini) April 2, 2026

Cancillería reaccionó a fallida detención de Apablaza

El canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió brevemente este jueves al fallido intento por detener a Galvarino Apablaza en Argentina, luego que no fuese encontrado en su domicilio.

“Lo que pasó ayer dio fin a 21 años de procesos judiciales y yo creo que terminó como corresponde y ahora lo que hay que hacer es hacer todos los esfuerzos para traer al señor Apablaza a la justicia”, afirmó.

Consultado sobre lo ocurrido este miércoles, Pérez aclaró que no tiene mayores antecedentes, pero que están “en permanente colaboración y contacto” con las autoridades trasandinas.

Además, evitó abordar las erróneas declaraciones de la vocera de Gobierno, Mara Sedini.