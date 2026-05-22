Graban atropello de madre e hijo en coche: Conductor se dio a la fuga y auto registraba decenas de infracciones

Aunque el conductor huyó del lugar sin prestar ayuda a las víctimas, un motociclista que circulaba por el lugar captó lo ocurrido y lo siguió por varias cuadras.

Un grave hecho fue captado en la comuna de Quilicura, región Metropolitana, cuando un un automovilista atropelló a una una mujer y a su hijo en coche.

El incidente ocurrió en la intersección de Guardiamarina Riquelme con Raimundo Romo, lugar por donde una madre iba cruzando en el paso de cebra junto a su bebé.

El conductor giró sin percatarse de que había personas y golpeó a la mujer, quien producto del impacto cayó al suelo, mientras que el carrito del bebé fue arrastrado.





Tras el atropello, el automovilista se dio a la fuga sin prestar ayuda a los afectados.

Todo quedó registrado gracias a la cámara de un motociclista que circulaba por el sector y que, luego de que el automovilista huyera del lugar, lo siguió por varias cuadras para pedirle explicaciones.

Auto circulaba con más de 70 multas

Tras la denuncia en Carabineros, se logró dar con el paradero del auto para poder sacarlo de circulación debido a que presentaba documentación vencida.

El conductor quedó en libertad, pero apercibido a la espera de una citación al Juzgado de Policía Local de Quilicura.

Según dio a conocer BíoBío, el vehículo tenía más de 70 multas por infracciones cometidas en Santiago, Renca, Conchalí y Quinta Normal.