Graban atropello de madre e hijo en coche: Conductor se dio a la fuga y auto registraba decenas de infracciones
Aunque el conductor huyó del lugar sin prestar ayuda a las víctimas, un motociclista que circulaba por el lugar captó lo ocurrido y lo siguió por varias cuadras.
Un grave hecho fue captado en la comuna de Quilicura, región Metropolitana, cuando un un automovilista atropelló a una una mujer y a su hijo en coche.
El incidente ocurrió en la intersección de Guardiamarina Riquelme con Raimundo Romo, lugar por donde una madre iba cruzando en el paso de cebra junto a su bebé.
El conductor giró sin percatarse de que había personas y golpeó a la mujer, quien producto del impacto cayó al suelo, mientras que el carrito del bebé fue arrastrado.
Tras el atropello, el automovilista se dio a la fuga sin prestar ayuda a los afectados.
Todo quedó registrado gracias a la cámara de un motociclista que circulaba por el sector y que, luego de que el automovilista huyera del lugar, lo siguió por varias cuadras para pedirle explicaciones.
@luxo_farias Hoy me toco presenciar uno de esos momentos que nunca quieres ver! La gente no aprende y no toma concencia de sus actos al manejar #CapCut ♬ sonido original – luis farias
Auto circulaba con más de 70 multas
Tras la denuncia en Carabineros, se logró dar con el paradero del auto para poder sacarlo de circulación debido a que presentaba documentación vencida.
El conductor quedó en libertad, pero apercibido a la espera de una citación al Juzgado de Policía Local de Quilicura.
Según dio a conocer BíoBío, el vehículo tenía más de 70 multas por infracciones cometidas en Santiago, Renca, Conchalí y Quinta Normal.