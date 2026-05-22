“Apuntó con la metralleta”: Exministro del TC detalló momento en que disparó a delincuentes que entraron a robar en su casa

La exautoridad dio detalles del enfrentamiento que tuvo con los antisociales que irrumpieron en su hogar y reflexionó sobre los problemas de seguiridad, asegurando que “le puede pasar a cualquiera”.

Iván Aróstica, exministro del Tribunal Constitucional (TC) que abatió a un delincuente, entregó detalles del turbazo que sufrió en su casa ubicada en San Miguel.

La noche del jueves, cuando la exautoridad compartía con su esposa e hijos, un grupo de cuatro sujetos armados ingresó a su domicilio, provocando un enfrentamiento a tiros que terminó con un antisocial fallecido.

“Estoy sufriendo lo que sufren muchas familias chilenas. Ninguna excepción. No me veo yo como un personaje especialmente víctima, sino que es lo que estamos sufriendo la mayoría de las personas. Y hay que afrontar esta situación y proteger a las familias”, declaró.





Sobre el turbazo, comentó que “con la policía calculamos que entran con tres armas. Una de ellas que acá se la llevaron, era una subametralladora”.

Según su relato, uno de los delincuentes “apuntó a mí con la metralleta y me pegó primero, se me fue encima, ese estaba encapuchado. De edad, eran varones, jóvenes…”.

“Ya no puede continuar esta situación de inseguridad en que estamos sumidos todos los chilenos. Aquí no tiene distinción de que esta es una exautoridad, le puede pasar a cualquiera“, reflexionó Aróstica, agradeciendo el rápido actuar de las autoridades.

Hijo de Iván Aróstica permanece internado

Según contó el exministro, su hijo permanece internado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile producto de un impacto balístico.

“Está sin compromiso neurológico. Tenía un proyectil que le entró por el estómago y le rozó la columna vertebral”, declaró.

Iván Aróstica por su parte, recibió lesiones atribuibles a golpes y cortes y una lesión por bala en su brazo, sin embargo fue dado de alta.