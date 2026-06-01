Bono de $30 mil por hijo: Requisitos y quiénes pueden recibir el beneficio anunciado por el pdte. Kast

El mandatario anunció la entrega de un nuevo beneficio para las familias más vulnerables del país con el fin de aportar de manera económica en “los primeros años de vida son los que más exigen”. Revisa aquí si calificas para obtenerlo.

El presidente José Antonio Kast realizó este lunes la Cuenta Pública 2026, en la que realizó anuncios en materia de seguridad, economía y también sobre el bono de $30 mil por hijo.

El beneficio irá en ayuda de las familias que cuenten con hijos de entre 0 a 13 años para que puedan solventar los gastos relacionados al hogar.

“Porque muchos papás, y sobre todo las mamás, saben bien que los primeros años de vida son los que más exigen: en tiempo, en cuidado y en plata”, comentó.

Según informó el mandatario, se entregará el bono de 30 mil pesos por cada niño a los hogares más vulnerables del país, de acuerdo ala clasificación del Registro Social de Hogares (RSH).





Requisitos: ¿Quiénes reciben el Bono de $30 mil por hijo?

Según detalló el presidente José Antonio Kast, el Bono de $30 mil por hijo lo recibirán las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Además de pertenecer a la población más vulnerable del país, las familias beneficiarias deben tener hijos entre 0 y 13 años.

Si cumplen con esos requisitos podrán cobrar el Bono de $30 mil por cada hijo que sea parte del grupo familiar.

¿Cuándo se pagará el Bono de $30 mil por hijo?

El mandatario señaló que buscará darle urgencia a la iniciativa, con el fin de que el dinero llegue lo antes posible a las familias que califican para el bono.

Según el anuncio del Gobierno,podrán cobrar el beneficio aquellas familias que formen parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, es decir que se encuentren ubicadas hasta el tramo 5 en la calificación.

De todas maneras, la entrega del beneficio depende de su tramitación en el Congreso, por lo que habrá que esperar para conocer el detalle de las fechas.