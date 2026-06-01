Programas Programación Señal en vivo
/

Metro suspende servicio de Línea 5 por persona en las vías: Estas son las 8 estaciones cerradas

Por ahora, el servicio del tren subterráneo solo se encuentra disponibles en las estaciones entre Plaza de Maipú y Ñuble.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Metro de Santiago anunció la suspensión del servicio en algunas estaciones de la Línea 5 producto a un procedimiento por una persona en las vías.

De momento el tren subterráneo solo se encuentra disponibles en las estaciones entre Plaza de Maipú y Ñuble.

De igual manera, se informó que la combinación con la Línea 4 a través de la estación Vicente Valdés, se encuentra suspendida.

Las estaciones de la Línea 5 que se encuentran cerradas son:

    • Rodrigo de Araya
    • Carlos Valdovinos 
    • Camino Agrícola 
    • San Joaquín 
    • Pedrero
    • Mirador
    • Bellavista de La Florida 
    • Vicente Valdés (combinación suspendida)

Alternativas de movilización

Debido a la contingencia, desde Red Movilidad anunciaron buses de apoyo al Metro que se mantienen operando en paralelos a Línea 5, circulando en bucle entre Vicente Valdés y Ñuble.

Además se reforzaron los recorridos de las líneas 210-210v-210e-213e, que operan en los sectores afectados.

Metro también informó sobre las alternativas de ruta para continuar con el viaje:

Seguir en Seguir en