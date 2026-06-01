Metro suspende servicio de Línea 5 por persona en las vías: Estas son las 8 estaciones cerradas

Por ahora, el servicio del tren subterráneo solo se encuentra disponibles en las estaciones entre Plaza de Maipú y Ñuble.

Metro de Santiago anunció la suspensión del servicio en algunas estaciones de la Línea 5 producto a un procedimiento por una persona en las vías.

De momento el tren subterráneo solo se encuentra disponibles en las estaciones entre Plaza de Maipú y Ñuble .

De igual manera, se informó que la combinación con la Línea 4 a través de la estación Vicente Valdés, se encuentra suspendida.

Las estaciones de la Línea 5 que se encuentran cerradas son:

Rodrigo de Araya Carlos Valdovinos Camino Agrícola San Joaquín Pedrero Mirador Bellavista de La Florida Vicente Valdés (combinación suspendida)



18:07 hrs. Estaciones cerradas: ❌️ Rodrigo de Araya

❌️ Carlos Valdovinos

❌️ Camino Agrícola

❌️ San Joaquín

❌️ Pedrero

❌️ Mirador

❌️ Bellavista de La Florida

❌️ Vicente Valdés (combinación suspendida) https://t.co/2TscounUbO — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 1, 2026

Alternativas de movilización

Debido a la contingencia, desde Red Movilidad anunciaron buses de apoyo al Metro que se mantienen operando en paralelos a Línea 5, circulando en bucle entre Vicente Valdés y Ñuble.

Además se reforzaron los recorridos de las líneas 210-210v-210e-213e, que operan en los sectores afectados.

Metro también informó sobre las alternativas de ruta para continuar con el viaje: