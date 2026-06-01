Metro suspende servicio de Línea 5 por persona en las vías: Estas son las 8 estaciones cerradas
Por ahora, el servicio del tren subterráneo solo se encuentra disponibles en las estaciones entre Plaza de Maipú y Ñuble.
Metro de Santiago anunció la suspensión del servicio en algunas estaciones de la Línea 5 producto a un procedimiento por una persona en las vías.
De momento el tren subterráneo solo se encuentra disponibles en las estaciones entre Plaza de Maipú y Ñuble.
De igual manera, se informó que la combinación con la Línea 4 a través de la estación Vicente Valdés, se encuentra suspendida.
Las estaciones de la Línea 5 que se encuentran cerradas son:
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- Rodrigo de Araya
- Carlos Valdovinos
- Camino Agrícola
- San Joaquín
- Pedrero
- Mirador
- Bellavista de La Florida
- Vicente Valdés (combinación suspendida)
18:07 hrs. Estaciones cerradas:
❌️ Rodrigo de Araya
❌️ Carlos Valdovinos
❌️ Camino Agrícola
❌️ San Joaquín
❌️ Pedrero
❌️ Mirador
❌️ Bellavista de La Florida
❌️ Vicente Valdés (combinación suspendida) https://t.co/2TscounUbO
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 1, 2026
Alternativas de movilización
Debido a la contingencia, desde Red Movilidad anunciaron buses de apoyo al Metro que se mantienen operando en paralelos a Línea 5, circulando en bucle entre Vicente Valdés y Ñuble.
Además se reforzaron los recorridos de las líneas 210-210v-210e-213e, que operan en los sectores afectados.
Metro también informó sobre las alternativas de ruta para continuar con el viaje:
18:23 hrs. [ALTERNATIVAS DE RUTA] Si viajas desde Plaza de Maipú #L5 hacia Vicente Valdés, viaja hasta Baquedano y combina con #L1. Luego continúa hasta Tobalaba, donde deberás combinar con #L4 hasta Vicente Valdés. pic.twitter.com/HQVEGAEa4P
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 1, 2026