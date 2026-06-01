VIDEO | Stefan Kramer parodió polémico momento de la Cuenta Pública del pdte. Kast: “¡Mentiroso!”

El comediante se caracterizó como el presidente José Antonio Kast y recreó uno de los momentos más comentados del discurso, cuando fue interrumpido por un fuerte grito.

Stefan Kramer sorprendió nuevamente en redes sociales con una nueva imitación al presidente José Antonio Kast, luego de la Cuenta Pública 2026 que encabezó este lunes.

El humorista apareció caracterizado como el mandatario en en nuevo video que compartió en su cuenta de Instagram.

En ese contexto, abordó uno de los momentos más polémicos del discurso del presidente, cuando al finalizar su alocución fue interrumpido por un desconocido que le gritó “¡Mentiroso!”.





Cabe señalar que esto ocurrió cuando el mandatario decía sus últimas palabras frente a los asistentes en el Congreso Nacional, momento en que un hombre llegó al edificio y gritó frente al salón.

“Este es un show que se levanta, un show nuevo, un show gratuito”, alcanzó a decir Stefan Kramer.

La parodia del comediante se enmarca en la promoción de su nuevo proyecto llamado Show de Emergencia, que está presentando a lo largo del país y donde interpreta a varios personajes de la escena política nacioal.

Revive la imitación de Stefan Kramer