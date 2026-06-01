A través de sus redes sociales, la parlamentaria difundió el instante en que un hombre increpó al mandatario cuando entregaba las últimas palabras en la Cuenta Pública 2026.

La senadora del Partido Socialista, Daniella Cicardini, compartió un registro del tenso momento que marcó el cierre de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, realizada este lunes en el Congreso Nacional.

A través de sus redes sociales, la parlamentaria difundió el instante exacto en que un hombre gritó “mentiroso” mientras el mandatario entregaba las últimas palabras de su discurso frente a las autoridades e invitados presentes en el Salón de Honor.

De acuerdo al registro, Cicardini y otros legisladores de la oposición reaccionaron con sorpresa al inesperado grito, justo en el momento en que los asistentes se disponían a aplaudir a Kast tras 144 minutos de discurso.





El grito que tensionó cierre de la Cuenta Pública 2026

Al final de su exposición, el jefe de Estado afirmó: “Les prometo que, si estos cambios los realizamos, vamos a tener un Chile distinto, un Chile mejor”, alcanzó a decir antes de ser interrumpido desde las tribunas.

El presidente miró hacia lo alto del salón y respondió brevemente: “Que Dios lo bendiga a usted también”.

El episodio fue grabado por Cicardini desde su ubicación dentro del recinto legislativo y acompañado por una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales: “La voz del pueblo en la Cuenta Pública”, escribió la senadora junto al video.

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